В лесу нашли сожженную машину и тело: загадочное убийство полицейского раскрыли спустя 15 лет в Иркутской области

В этом же году предварительное следствие приостановили, так как не смогли найти виновных. Позже следователи и криминалисты, изучая уголовные дела по преступлениям прошлых лет, возобновили расследование. Подозреваемых задержали спустя 13 лет, в 2023 году, в Братске, Иркутске и Новосибирске, а после заключили под стражу.