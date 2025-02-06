В лесу нашли сожженную машину и тело: загадочное убийство полицейского раскрыли спустя 15 лет в Иркутской области

Жителя Иркутской области осудили за заказное убийство полицейского. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
Напомним, произошло все в июне 2010 в Братске. Трое исполнителей застрелили мужчину из пистолета с глушителем, автомобиль и тело жертвы вывезли в лес, после чего сожгли. Оружие, перчатки и одежду выкинули в реку. За убийство получили 1,5 миллиона рублей от местного криминального авторитета, деньги разделили между собой.
В этом же году предварительное следствие приостановили, так как не смогли найти виновных. Позже следователи и криминалисты, изучая уголовные дела по преступлениям прошлых лет, возобновили расследование. Подозреваемых задержали спустя 13 лет, в 2023 году, в Братске, Иркутске и Новосибирске, а после заключили под стражу.
— В мае и июне 2024 двух фигурантов осудили. Соучастников признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы: одному сроком восемь лет, второму — девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Третий обвиняемый, выстреливший в жертву, отказывался признавать вину, пытался придумать алиби, которое так и не подтвердилось. 6 февраля 2025 ему вынесли приговор по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму». 56-летний мужчина отправится в исправительную колонию строго режима на 18 лет с ограничение свободы сроком на один год.
Помимо этого он выплатит компенсацию морального вреда двум близким родственникам погибшего — по 3,5 миллиона рублей каждому. В это время заказчика убийства так и не нашли, он находится в федеральном розыске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бизнесмена и тренера скалодрома осудили за смерть посетителя в Иркутске.