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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Двое детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Октябрьском районе, остаются на лечении в больнице № 7.

Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, медики оценивают состояние детей как средней степени тяжести.

По данным информагентства, остающимся в стационаре школьникам предстоит долгая реабилитация.

Ранее, напомним, сообщалось, что семерых детей выписали из волгоградской больницы № 7 под наблюдение врачей Октябрьской ЦРБ.

Трагедия произошла 23 января. В Октябрьском районе столкнулись школьный «ПАЗ» и Hyundai. В результате столкновения автобус с детьми в салоне опрокинулся. В ДТП погиб один школьник.