Омич сжег шесть дачных домов после ночевки в каждом из них

Жителю Омска грозит до пяти лет колонии за поджог шести дачных домов в двух садоводческих товариществах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В июне 2024 года 35-летний мужчина без постоянного места жительства, будучи пьяным, проник в шесть дачных домов в СНТ «Ветеран» и «Дружба» в Ленинском округе. В каждом из них он провел ночь. После проведенной ночи он поджигал строения.
В результате действий поджигателя два дома сгорели дотла, еще четыре пострадали. Общий размер материального ущерба оценили в 1,5 миллиона рублей.
Мужчина признал вину в совершении преступления лишь частично, заявив, что не причастен к поджогу одного из домов. Его слова опровергло заключение пожарно-технической экспертизы.
Суд по ходатайству следствия поместил омича под стражу. Следующее судебное заседание по уголовному дело об умышленном поджоге состоится в Ленинском районном суде сегодня, 6 февраля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что во дворе дома на Московке вечером 5 февраля загорелась «девятка».