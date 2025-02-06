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Омич сжег шесть дачных домов после ночевки в каждом из них

Серийному поджигателю грозит до пяти лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Омска грозит до пяти лет колонии за поджог шести дачных домов в двух садоводческих товариществах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В июне 2024 года 35-летний мужчина без постоянного места жительства, будучи пьяным, проник в шесть дачных домов в СНТ «Ветеран» и «Дружба» в Ленинском округе. В каждом из них он провел ночь. После проведенной ночи он поджигал строения.

В результате действий поджигателя два дома сгорели дотла, еще четыре пострадали. Общий размер материального ущерба оценили в 1,5 миллиона рублей.

Мужчина признал вину в совершении преступления лишь частично, заявив, что не причастен к поджогу одного из домов. Его слова опровергло заключение пожарно-технической экспертизы.

Суд по ходатайству следствия поместил омича под стражу. Следующее судебное заседание по уголовному дело об умышленном поджоге состоится в Ленинском районном суде сегодня, 6 февраля.

Ранее «КП Омск» сообщала, что во дворе дома на Московке вечером 5 февраля загорелась «девятка».