Омич сжег шесть дачных домов после ночевки в каждом из них

В июне 2024 года 35-летний мужчина без постоянного места жительства, будучи пьяным, проник в шесть дачных домов в СНТ «Ветеран» и «Дружба» в Ленинском округе. В каждом из них он провел ночь. После проведенной ночи он поджигал строения.