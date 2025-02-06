Под Иркутском собака спасла от пожара семью из трех человек

Пожар произошел рано утром в Иркутском районе Приангарья — загорелся частный дом на улице Строителей села Смоленщина. 55-летняя хозяйка проснулась, как по сигналу тревоги, от громкого лая домашнего питомца и сразу увидела проблески огня в щелях потолочного покрытия. Комната первого этажа, где ночевала женщина, уже наполнялась дымом, рассказали в областном управлении МЧС.