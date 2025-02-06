Под Иркутском собака спасла от пожара семью из трех человек

Пожар произошел рано утром в Иркутском районе Приангарья — загорелся частный дом на улице Строителей села Смоленщина. 55-летняя хозяйка проснулась, как по сигналу тревоги, от громкого лая домашнего питомца и сразу увидела проблески огня в щелях потолочного покрытия. Комната первого этажа, где ночевала женщина, уже наполнялась дымом, рассказали в областном управлении МЧС.
Хозяйка без промедления разбудила сына и мужа, все трое покинули жилье. В это время подоспели пожарные. Десять человек потушили огонь, распространившийся по площади на 140 «квадратов». Как полагают сотрудники МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Известно, что при эвакуации 67-летний глава семьи получил ожоги, он госпитализирован.