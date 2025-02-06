Житель Татарстана организовал наркошоп в пяти регионах России. Речь идет о Казани, Амурской области, Якутии, Забайкалье и Подмосковье.
По версии следствия, татарстанец организовал в интернете магазин по продаже наркотиков и нанял администратором 20-летнего жителя Якутии. Также на него работали восемь закладчиков-курьеров из Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Якутии, у 31-летнего мужчины изъяли более пяти килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения, 30 миллионов рублей наличных и 10 миллионов рублей на криптокошельке.
В настоящее время ведутся следственные действия. В отношении десяти лиц возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Обвиняемых уже заключили под стражу, сообщает ТАСС.
Напомним, в Чистополе задержали скрывавшуюся за сбыт наркотиков жительницу Новокузнецка. Ее приговорили к 6 годам колонии.