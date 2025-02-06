«От танкера “Волгонефть-239” вывезли первую партию демонтированного металла. Всего специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, из которых десять уже вывезли на грузовиках. Для ускорения работ на борт прибыла дополнительная бригада резчиков», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что демонтаж проводится в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров. Демонтированные секции металлической обшивки и крупные элементы кормы разрезают на более мелкие фрагменты и грузят в автотранспорт.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.