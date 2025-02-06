В Башкирии спасли собаку, застрявшую головой в ограждении

В Кумертау спасатели вызволили из ловушки собаку. Животное застряло головой в металлическом ограждении.
В госкомитете по ЧС рассказали, что за помощью обратилась хозяйка питомца. Сначала женщина пыталась помочь собаке сама, но поняла, что попытки будут безрезультатными.
— При помощи гидравлического инструмента сотрудники ведомства освободили застрявшую голову собаки. Животное не пострадало, — сообщили в комитете.
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