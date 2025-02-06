Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасли собаку, застрявшую головой в ограждении

Хозяйка не смогла самостоятельно вытащить своего питомца.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау спасатели вызволили из ловушки собаку. Животное застряло головой в металлическом ограждении.

В госкомитете по ЧС рассказали, что за помощью обратилась хозяйка питомца. Сначала женщина пыталась помочь собаке сама, но поняла, что попытки будут безрезультатными.

— При помощи гидравлического инструмента сотрудники ведомства освободили застрявшую голову собаки. Животное не пострадало, — сообщили в комитете.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.