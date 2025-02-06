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В Новочеркасске без тепла остались 8,5 тысячи человек, школы и детсады

Подачу тепла в дома жителей Новочеркасска планируют возобновить после полудня 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске из-за порыва трубопровода без тепла остались больше 8,5 тысячи жителей микрорайона Молодежного, две школы, три детских сада и школа искусств. Об этом утром 6 февраля сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.

По словам чиновника, коммунальная авария произошла на участке теплоснабжения, принадлежащем компании «Сириус». На объекте сейчас ведется срочный ремонт. Работы планируют завершить к 12 часам.

Глава администрации Новочеркасска добавил, что из-за отключения отопления изменился формат работы с детьми в двух школах.

— В школах № 15 и 20 уроки пройдут в очно-дистанционном формате, для учащихся очного формата время занятий сократят. Информацию о расписании должны довести через электронные журналы и классных руководителей, — написал в Telegram Юрий Лысенко.

Известно, что детсады № 17, 37, 56 продолжают принимать воспитанников. Помещения «собираются нагревать подручными средствами, для малышей подготовили одеяла». Родителей попросили одеть детей потеплее и оперативно забирать их в конце рабочего дня.

Напомним, накануне из-за снега на проводах 11 тысяч жителей Новочеркасска временно оставались без электричества.

ЖКХ