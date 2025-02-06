В Туапсе осудили директора спортивной школы за взятку

В связи с этим в его отношении было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд вынес обвинительный приговор 56-летнему директору спортивной школы. Выяснилось, что в феврале прошлого года он сообщил полицейскому о своем намерении дать взятку в размере 50 тысяч рублей. Это решение было вызвано проводимой проверкой в отношении директора, связанной с возможной незаконной тратой средств, выделенных на спортивные поездки.
Полицейский, которому была предложена взятка, проинформировал Следственный комитет города о намерениях нарушителя, и тот был задержан с поличным.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания условно и трехлетним испытательным сроком. Кроме того, бывший директор спортивной школы обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Ейске осудят двоих полицейских, обвиняемых в получении 300 000 рублей взятки. Летом минувшего года полицейские обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Тогда правоохранители предложили директору не изымать часть товара и оказывать дальнейшее покровительство за определенную сумму денег.