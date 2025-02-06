Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе осудили директора спортивной школы за взятку

В Туапсе местный житель попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов.

В связи с этим в его отношении было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд вынес обвинительный приговор 56-летнему директору спортивной школы. Выяснилось, что в феврале прошлого года он сообщил полицейскому о своем намерении дать взятку в размере 50 тысяч рублей. Это решение было вызвано проводимой проверкой в отношении директора, связанной с возможной незаконной тратой средств, выделенных на спортивные поездки.

Полицейский, которому была предложена взятка, проинформировал Следственный комитет города о намерениях нарушителя, и тот был задержан с поличным.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания условно и трехлетним испытательным сроком. Кроме того, бывший директор спортивной школы обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Ейске осудят двоих полицейских, обвиняемых в получении 300 000 рублей взятки. Летом минувшего года полицейские обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Тогда правоохранители предложили директору не изымать часть товара и оказывать дальнейшее покровительство за определенную сумму денег.