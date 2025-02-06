В Туапсе осудили директора спортивной школы за взятку

Суд вынес обвинительный приговор 56-летнему директору спортивной школы. Выяснилось, что в феврале прошлого года он сообщил полицейскому о своем намерении дать взятку в размере 50 тысяч рублей. Это решение было вызвано проводимой проверкой в отношении директора, связанной с возможной незаконной тратой средств, выделенных на спортивные поездки.