Водитель сбил женщину на пешеходном переходе на трассе под Иркутском

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Авария произошла утром 6 февраля на 6 километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» в Иркутском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 37-летний водитель автомобиля «Сузуки» допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу — но на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Напомним, за минувшую неделю на дорогах Иркутской области произошло 21 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и пострадали 29. В 3 случаях за рулём были водители без прав, ещё в 4 — нетрезвые автомобилисты.