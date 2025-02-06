Водитель сбил женщину на пешеходном переходе на трассе под Иркутском

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 37-летний водитель автомобиля «Сузуки» допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу — но на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.