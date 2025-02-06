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«Платил по 5−10 долларов». 16-летний учащийся бобруйского колледжа платил за ложные сообщения о минировании

МВД: в Бобруйске учащийся колледжа платил за ложные сообщения о минировании.

Источник: Комсомольская правда

МВД сообщило, что в Бобруйске учащийся колледжа платил за ложные сообщения о минировании. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудникам УВД Бобруйского горисполкома удалось выйти на 16-летнего учащегося колледжа, отправлявшего ложные сообщения о минировании зданий. Правда, озвучивал он их не сам. Удалось установить, что. Удалось установить, что несовершеннолетний искал в интернете желающих подзаработать на так называемых «шуточных» звонках о минировании организаций и учреждений.

В МВД заметили, что тем, кто соглашался, подросток присылал тексты для зачитывания, а затем платил по пять-десять долларов. Фигурант уголовного дела был задержан.

Ранее минчанка пожаловалась на вытекающую из слива ванны воду из-за кафе на первом этаже дома.

Кстати, Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси.

А еще в Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников: «Пенсионерка не понимала, что происходит».