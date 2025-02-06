«Платил по 5−10 долларов». 16-летний учащийся бобруйского колледжа платил за ложные сообщения о минировании

Сообщается, что сотрудникам УВД Бобруйского горисполкома удалось выйти на 16-летнего учащегося колледжа, отправлявшего ложные сообщения о минировании зданий. Правда, озвучивал он их не сам. Удалось установить, что. Удалось установить, что несовершеннолетний искал в интернете желающих подзаработать на так называемых «шуточных» звонках о минировании организаций и учреждений.