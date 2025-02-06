На Урале осудят мужчину, взявшего в плен сотрудников газовой службы

В Красноуфимске следователи завершили расследование уголовного дела об угрозе убийством и незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы. Инцидент случился в одной из многоэтажек на улице Советская в ноябре 2024 года. 55-летний мужчина угрожал пистолетам сотрудников газовой службы, которые пришли проверять внутридомовое газовое оборудование и хотели отключить в данной квартире газовую плиту от газоснабжения из-за выявленных нарушений.
Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство законными действиями сотрудников газовой службы и наставил на них травматический пистолет, высказав в адрес потерпевших угрозу убийством.
«Тревожный сигнал передал мастер газовой службы, которому потерпевшие позвонили, в буквальном смысле, находясь под дулом пистолета. Фигурант этой криминальной истории ранее уже имел конфликт с законом: в 2016 году он был условно лишен свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», — рассказал подробности руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Также мужчина препятствовал выходу потерпевших из кухни квартиры, требуя восстановления доступа к централизованной подаче газа.
В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.