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На Урале осудят мужчину, взявшего в плен сотрудников газовой службы

Житель Красноуфимска, которому грозило отключение, наставил на газовщиков пистолет.

В Красноуфимске следователи завершили расследование уголовного дела об угрозе убийством и незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы. Инцидент случился в одной из многоэтажек на улице Советская в ноябре 2024 года. 55-летний мужчина угрожал пистолетам сотрудников газовой службы, которые пришли проверять внутридомовое газовое оборудование и хотели отключить в данной квартире газовую плиту от газоснабжения из-за выявленных нарушений.

Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство законными действиями сотрудников газовой службы и наставил на них травматический пистолет, высказав в адрес потерпевших угрозу убийством.

«Тревожный сигнал передал мастер газовой службы, которому потерпевшие позвонили, в буквальном смысле, находясь под дулом пистолета. Фигурант этой криминальной истории ранее уже имел конфликт с законом: в 2016 году он был условно лишен свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», — рассказал подробности руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Также мужчина препятствовал выходу потерпевших из кухни квартиры, требуя восстановления доступа к централизованной подаче газа.

В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.