На Урале осудят мужчину, взявшего в плен сотрудников газовой службы

В Красноуфимске следователи завершили расследование уголовного дела об угрозе убийством и незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы. Инцидент случился в одной из многоэтажек на улице Советская в ноябре 2024 года. 55-летний мужчина угрожал пистолетам сотрудников газовой службы, которые пришли проверять внутридомовое газовое оборудование и хотели отключить в данной квартире газовую плиту от газоснабжения из-за выявленных нарушений.