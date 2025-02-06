Мужчина и его сожительница погибли при пожаре частного дома в Осиповичском районе

Инцидент произошел ранним утром 6 февраля в д. Деревцы. При ликвидации пожара в частном доме сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, 53-летнего хозяина жилья и его 66-летней сожительницы.
Установлено, что пара неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Погибшие злоупотребляли алкоголем.
Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства произошедшего будут установлены Осиповичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
Следователи в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности: не стоит курить в постели, оставлять без присмотра включенные электроприборы, пользоваться самодельными удлинителями и электрическими устройствами. Также следует соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и установить дома автономные пожарные извещатели.