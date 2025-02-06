Мужчина и его сожительница погибли при пожаре частного дома в Осиповичском районе

Следователи в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности: не стоит курить в постели, оставлять без присмотра включенные электроприборы, пользоваться самодельными удлинителями и электрическими устройствами. Также следует соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и установить дома автономные пожарные извещатели.