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Мужчина и его сожительница погибли при пожаре частного дома в Осиповичском районе

6 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мужчина и его сожительница погибли при пожаре в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел ранним утром 6 февраля в д. Деревцы. При ликвидации пожара в частном доме сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, 53-летнего хозяина жилья и его 66-летней сожительницы.

Установлено, что пара неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Погибшие злоупотребляли алкоголем.

Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства произошедшего будут установлены Осиповичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Следователи в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности: не стоит курить в постели, оставлять без присмотра включенные электроприборы, пользоваться самодельными удлинителями и электрическими устройствами. Также следует соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и установить дома автономные пожарные извещатели.

пожары
МЧС