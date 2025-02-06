Убитый экс-мэр Самары Тархов в последний раз выходил на связь в конце декабря

С заявлением о пропаже Виктора Тархова обратился его друг, рассказали в прокуратуре Самарской области. Местонахождение бывшего главы города и его жены установить не удалось, тогда и появилась версия об убийстве. По одной из версий, внучка Тарховых расчленила их тела, а потом избавлялась от их частей — выносила из квартиры в пакетах и контейнерах. Одновременно с этим женщина, якобы, начала продавать имущество дедушки и бабушка: Тарховы никогда не знали недостатка в деньгах.