Убитый экс-мэр Самары Тархов в последний раз выходил на связь в конце декабря

Стали известны новые подробности жуткого убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Напомним, что в этом подозревают внучку Тарховых, ее уже заключили под стражу. Оказывается, что в последний раз Виктор Тархов выходил на связь в конце декабря, об этом рассказали в СК Самарской области.
— Заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, — уточнила пресс-служба ведомства.
Доклад по этому делу запросил глава СК Александр Бастрыкин.
С заявлением о пропаже Виктора Тархова обратился его друг, рассказали в прокуратуре Самарской области. Местонахождение бывшего главы города и его жены установить не удалось, тогда и появилась версия об убийстве. По одной из версий, внучка Тарховых расчленила их тела, а потом избавлялась от их частей — выносила из квартиры в пакетах и контейнерах. Одновременно с этим женщина, якобы, начала продавать имущество дедушки и бабушка: Тарховы никогда не знали недостатка в деньгах.