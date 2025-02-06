Водитель и 5 пассажиров автобуса № 56 пострадали в ДТП в Иркутске

В Иркутске произошло ДТП с маршрутным автобусом № 56. После 10 часов утра 6 февраля в ГИБДД поступило сообщение об аварии на улице Байкальской. Как выяснили полицейские, 34-летний водитель «ГАЗа», следуя со стороны улицы Ширямова в направлении Станиславского, не справился с управлением и врезался в фонарный столб возле остановки «Релейный завод».