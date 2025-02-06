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Водитель и 5 пассажиров автобуса № 56 пострадали в ДТП в Иркутске

Маршрутка въехала в фонарный столб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске произошло ДТП с маршрутным автобусом № 56. После 10 часов утра 6 февраля в ГИБДД поступило сообщение об аварии на улице Байкальской. Как выяснили полицейские, 34-летний водитель «ГАЗа», следуя со стороны улицы Ширямова в направлении Станиславского, не справился с управлением и врезался в фонарный столб возле остановки «Релейный завод».

В этот момент в салоне находились 5 пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь. На место выезжала «скорая».

В региональном Следкоме начали процессуальную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также за ситуацией следит прокуратура Приангарья. Ход и результаты процессуальной проверки — на контроле ведомства.