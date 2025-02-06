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Под арестом оставили замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска

Апелляцию адвокатов обвиняемой рассматривала коллегия Челябинского областного суда. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Задержанная замдиректора учреждения обвиняется в получении взятки в значительном размере. 15 января Тракторозаводской районный суд Челябинска отправил ее в СИЗО на два месяца. После этого адвокаты, не согласившиеся с решением, хотели добиться смягчения меры пресечения.

Однако члены судебной коллегии Челябинского областного суда остались на стороне гособвинения и поддержали позицию прокурора. В результате замдиректора МКУ «Городская среда» не отпустили на свободу (защита настаивала на домашнем аресте), а оставили под стражей.

Напомним, что женщину задержали в середине января текущего года. Коррупционное преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. По данным следствия, женщина через посредника получала взятки от предпринимателя. Коммерсант хотел добиться ускорения аукционов и беспрепятственного принятия документов на размещение торговых киосков в Челябинске.