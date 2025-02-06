В Черняховске 6 февраля объявили днём траура после убийства 7-летнего мальчика

3 февраля мать школьника сообщила в правоохранительные органы, что её сын исчез. Она указала, что накануне ребёнок ушёл из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело. К поискам мальчика подключилось много людей — свою помощь предлагали 5 тыс. человек, в Черняховске создали оперативный штаб. На месте работали сотрудники полиции, ГУ МЧС, из Калининграда выезжала дополнительная группа волонтёров ПСО «Запад». Позже родители ребёнка сознались в его убийстве. Тело мальчика нашли в болоте недалеко от дома. Отчима задержали. По предварительным данным, мать школьника в убийстве не участвовала. В СКР рассказали, что отчим избил до смерти пасынка из-за отказа выполнять физические упражнения.