В Красноярске двух заключенных будут судить за пропаганду запрещенного движения

В Красноярске двух заключенных будут судить за пропаганду движения, признанного на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Как рассказала пресс-служба регионального ГУФСИН, двое мужчин 41 и 37 лет распространяли запретную идеологию, отбывая наказание.