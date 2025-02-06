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В Красноярске двух заключенных будут судить за пропаганду запрещенного движения

В Красноярске осужденным грозит очередной срок за пропаганду запрещенного движения.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске двух заключенных будут судить за пропаганду движения, признанного на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Как рассказала пресс-служба регионального ГУФСИН, двое мужчин 41 и 37 лет распространяли запретную идеологию, отбывая наказание.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Подозреваемым грозит еще шесть лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае завели уголовное дело о даче взятки бывшему главному врачу Минусинской межрайонной больницы Вадиму Есину.