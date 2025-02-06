Воронежского подростка заподозрили в терроризме

Силовики в Воронеже заподозрили девятиклассника в терроризме и подготовке к убийству в школе. По нашим данным, в отношении подростка возбудили уголовное дело по тяжким статьям, за которые предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Парень якобы активно интересовался скулшутингом. И даже вел закрытый телеграм-канал, в котором вероятно публиковал посты про известных организаторов стрельбы в образовательных учреждениях.
Официально эту информацию ни УФСБ, ни Следственное управление СКР по Воронежской области не комментирует в интересах следствия. Его адвокат Александр Матицин «КП-Воронеж» подтвердил, что его доверитель заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО. Однако комментировать ситуацию он отказался, ссылаясь на то, что подзащитный — несовершеннолетний.
Почему школьника мог привлечь скулшутинг — остается загадкой. Как стало известно нашему изданию, у него вполне нормальная семья. Сам по себе подросток был неприметен с виду, вел себя спокойно.