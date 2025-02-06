Воронежского подростка заподозрили в терроризме

Официально эту информацию ни УФСБ, ни Следственное управление СКР по Воронежской области не комментирует в интересах следствия. Его адвокат Александр Матицин «КП-Воронеж» подтвердил, что его доверитель заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО. Однако комментировать ситуацию он отказался, ссылаясь на то, что подзащитный — несовершеннолетний.