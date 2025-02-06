В Самаре четырех девушек с отравлением госпитализировали из ТЦ «Аврора Молл»

В среду, 5 февраля, в Самаре четыре девушки в возрасте от 16 до 17 лет отравились в ТЦ «Аврора Молл». Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.