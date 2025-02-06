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В Самаре четырех девушек с отравлением госпитализировали из ТЦ «Аврора Молл»

В Самаре отравившиеся девушки находятся в крайне тяжелом состоянии в областной больнице.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 5 февраля, в Самаре четыре девушки в возрасте от 16 до 17 лет отравились в ТЦ «Аврора Молл». Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

«Четверо пострадавших госпитализированы в областную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние девушек оценивается как крайне тяжелое. Держим ситуацию на контроле», — рассказали в минздраве Самарской области.

Напомним, изначально было известно о трех девушках, которым стало плохо в ТЦ «Аврора Молл» и их доставили в медучреждении. По словам очевидцев, это могло произойти из-за таблеток. Однако оказалось, отравилась еще одна, просто помощь ей оказывали по другому адресу.

Все пострадавшие находятся в больнице имени Середавина. Причины и подробности произошедшего пока неизвестны.