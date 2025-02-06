Самолет донской авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозами

Отметим, что это уже далеко не первая неисправность в самолете донского перевозчика. Из-за участившихся случаев задержек и отмены рейсов авиакомпания начала привлекать большое внимание. После инцидента в ноябре прошлого года, когда самолет «Азимут» загорелся после жесткой посадки в Турции, в компании начались проверки. В результате чего, было найдено более 20 неисправностей в самолетах и нарушений перевозчика.