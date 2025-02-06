Самолет донской авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозами

Уже успев набрать высоту, командир судна принял решение вернуться обратно на взлетную полосу. Рейс выполнял маршрут Минеральные Воды — Пермь. Происшествие случилось пятого февраля около полуночи.
В момент, когда самолет уже набрал высоту, командир экипажа обратил внимание на сигнал о проблеме на борту. Выяснилось, что неисправность была обнаружена в тормозах самолета. По этой причине, судно было экстренно доставлено обратно на взлетную полосу Минвод. Пассажиры были возвращены в аэропорт и переведены на резервный рейс.
Отметим, что это уже далеко не первая неисправность в самолете донского перевозчика. Из-за участившихся случаев задержек и отмены рейсов авиакомпания начала привлекать большое внимание. После инцидента в ноябре прошлого года, когда самолет «Азимут» загорелся после жесткой посадки в Турции, в компании начались проверки. В результате чего, было найдено более 20 неисправностей в самолетах и нарушений перевозчика.