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Что известно об исчезновении экс-мэра Самары и его жены

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. На причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о деле.

Обстоятельства исчезновения

  • По предварительным данным, Тархов прилетел в Россию из Финляндии, затем о пропаже мужчины сообщил его деловой партнер.
  • В правоохранительных органах уточнили, что тела экс-мэра и его жены пока не найдены.
  • Как отметили в пресс-службе областного следственного управления, последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года.

Расследование

  • По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
  • На причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра.
  • По ходатайству следствия ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
  • Арестованная не сотрудничает со следствием, заявили в правоохранительных органах.
  • Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве бывшего мэра Самары и его жены.

О Тархове

  • Виктор Тархов родился в 1948 году в Куйбышеве.
  • Работал в сфере нефтехимического комплекса, возглавлял Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
  • В 1990—1991 годах возглавлял Куйбышевский облисполком, руководя регионом.
  • В 2000 году занял второе место на выборах губернатора Самарской области, с 2002 по 2006 годы был депутатом губернской думы.
  • С 2006 по 2010 годы был мэром Самары.
  • Дочь Тархова — Людмила — в 2022 году осуждена на семь лет колонии по делу о вымогательстве крупной денежной суммы у депутата губернской думы.