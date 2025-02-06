В Уфе за 2 млрд рублей отремонтируют трамвайные линии

В Уфе отремонтируют трамвайные пути. Реконструкция начнется уже в этом году и затронет линии в южной части города.
Как сообщил на пресс-конференции глава столичной администрации Ратмир Мавлиев, на восстановление линий выделено два миллиарда рублей. К концу года планируется сдать проектно-сметную документацию и начать сами работы.
Также, по словам мэра, к осени из Москвы прибудут 69 трамваев. Электротранспорт сразу же выйдет на линии после поставки.
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