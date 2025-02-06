На М-4 «Дон» большегруз спровоцировал массовое ДТП

Вчера в 14:40 на 1073 км автодороги М-4 «Дон» 65-летний водитель MAN TGX в составе с полуприцепом (цистерной) осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с Hyundai Creta, после чего двигатель Hyundai Creta вылетел на правую полосу движения и попал в стоящий автомобиль BMW X3, за рулем которого был 39-летний мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Ростовской области.