Куандык Бишимбаев обратился в суд

13 мая 2024 года в Астане завершился процесс по делу об убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.