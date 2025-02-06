В СК РФ раскрыли подробности похищения человека в Москве

Установлено, что фигуранты в ходе конфликта с группой мужчин открыли в их сторону стрельбу из травматического оружия. После они усадили в машину одного из участников разборки и скрылись.
«Далее обвиняемые, ограничивая свободу передвижения потерпевшего, перевезли его на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя к нему насилие, потребовали извинений», — указано в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Задержанным подозреваемым предъявлено обвинение.
Ранее, 4 февраля, в Москве возбудили уголовное дело после похищения человека со стрельбой. Также сообщалось, что в Москве ввели план «Перехват».
Как позднее в тот день сообщил «Известиям» источник, причиной конфликта стал неисправный автомобиль каршеринга. После в МВД России по Москве сообщили, что сотрудники полиции задержали подозреваемых 1998 и 2001 г.р. Похищенный мужчина не пострадал.