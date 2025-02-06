Бывшего милиционера нашли мертвым в лесу под Братском. Киллерам удавалось скрываться 13 лет

Один из исполнителей заказного убийства осужден спустя почти 15 лет в Приангарье. Все произошло в июне 2010 года в городе Братске. Без вести пропал бывший инспектор патрульно-постовой службы. Позже его останки и обгоревшую машину обнаружили в лесу. Однако подозреваемых в расправе над экс-милиционером тогда так и не нашли, рассказывают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.
Следователи и криминалисты при содействии сотрудников ФСБ, изучая уголовные дела прошлых лет, провели дополнительные следственные действия и все же вышли на предполагаемых преступников. В 2023 году были задержаны трое жителей Иркутска, Братска и Новосибирска. Каждого заключили под стражу.
Мужчины оказались киллерами. Они застрелили жертву из пистолета с глушителем, после чего избавились от следов и получили 1,5 миллиона рублей. Заказчик, 54-летний Абанин Игорь Иннокентьевич, по сей день находится в федеральном розыске.
Двое соучастников ранее были приговорены к 8 и 9 годам в колонии строгого режима. Их 56-летний подельник не признавал вину и пытался прикрыться ложным алиби. С участием присяжных заседателей суд назначил ему 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.