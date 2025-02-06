Бывшего милиционера нашли мертвым в лесу под Братском. Киллерам удавалось скрываться 13 лет

Один из исполнителей заказного убийства осужден спустя почти 15 лет в Приангарье. Все произошло в июне 2010 года в городе Братске. Без вести пропал бывший инспектор патрульно-постовой службы. Позже его останки и обгоревшую машину обнаружили в лесу. Однако подозреваемых в расправе над экс-милиционером тогда так и не нашли, рассказывают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.