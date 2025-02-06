В отделении полиции в Кишиневе во время допроса скончался молодой человек: Что произошло

Молодой человек скончался во время допроса в инспекторате полиции сектора Рышкановка в Кишиневе, куда был доставлен в качестве свидетеля.
Трагедия произошла днем 5 февраля около 15:34, сообщает PulsMedia.MD.
Речь идет о 29-летнем молодом человеке, которого вызвали на допрос в качестве свидетеля в отдел уголовного розыска ИП Рышкань.
Во время слушаний, находясь в кабинете следователя, ему стало плохо.
На место срочно вызвали скорую помощь, но молодой человек скончался.
Сообщают, что жертва страдала эпилепсией.
Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати подтвердила для PulsMedia.MD информацию и отметила, что потерпевший — бомж, которого должны были допросить в качестве свидетеля по уголовному делу.
Его тело было доставлено в Центр судебно-медицинской экспертизы для проведения лабораторных исследований, после которых будут установлены точные причины смерти.
В то же время руководство инспектората полиции и Муниципального управления полиции Кишинева проводит служебное расследование для установления всех обстоятельств.