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В отделении полиции в Кишиневе во время допроса скончался молодой человек: Что произошло

Трагедия произошла в инспекторате полиции Рышкановки.

Источник: Комсомольская правда

Молодой человек скончался во время допроса в инспекторате полиции сектора Рышкановка в Кишиневе, куда был доставлен в качестве свидетеля.

Трагедия произошла днем 5 февраля около 15:34, сообщает PulsMedia.MD.

Речь идет о 29-летнем молодом человеке, которого вызвали на допрос в качестве свидетеля в отдел уголовного розыска ИП Рышкань.

Во время слушаний, находясь в кабинете следователя, ему стало плохо.

На место срочно вызвали скорую помощь, но молодой человек скончался.

Сообщают, что жертва страдала эпилепсией.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати подтвердила для PulsMedia.MD информацию и отметила, что потерпевший — бомж, которого должны были допросить в качестве свидетеля по уголовному делу.

Его тело было доставлено в Центр судебно-медицинской экспертизы для проведения лабораторных исследований, после которых будут установлены точные причины смерти.

В то же время руководство инспектората полиции и Муниципального управления полиции Кишинева проводит служебное расследование для установления всех обстоятельств.