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Под Воронежем автомобилистка на «Шевроле Нива» вылетела в кювет

На воронежской трассе пострадала автомобилистка, съехавшая в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшей, которая произошла утром 5 февраля в Калачеевском районе Воронежской области.

Примерно в 9.40 на 62-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка», по предварительным данным дорожной полиции, 43-летняя автомобилистка на «Шевроле Нива» не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением, вылетела с дороги в придорожный кювет. Она получила травмы, ее доставили в больницу.

За 5 февраля в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 166 ДТП, в них пострадали пять человек.