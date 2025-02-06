Под Воронежем автомобилистка на «Шевроле Нива» вылетела в кювет

Примерно в 9.40 на 62-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка», по предварительным данным дорожной полиции, 43-летняя автомобилистка на «Шевроле Нива» не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением, вылетела с дороги в придорожный кювет. Она получила травмы, ее доставили в больницу.