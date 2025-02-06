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Поезд Москва — Брест столкнулся с микроавтобусом

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом в Дзержинском районе, прибытие состава задерживается, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Источник: БЖД

По информации БЖД, авария произошла в четверг, 6 февраля, в 09:52 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Койданово — Негорелое.

При исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение пассажирского поезда № 27 Москва — Брест с микроавтобусом ГАЗель.

сказали в компании

Там также уточнили, что для предотвращения столкновения машинист состава применил экстренное торможение. В результате пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.

По данным перевозчика, из-за аварии задержка поезда № 27 Москва — Брест составит около 40 минут. В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению последствий инцидента.

В БЖД в очередной раз призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения, а пассажиров просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации.

За последнее время это второе происшествие с автотранспортом на железной дороге. Так, 28 января на регулируемом железнодорожном переезде станции «Борисов» столкнулись грузовой поезд и фура DAF. Тогда тоже никто не пострадал, а пять пассажирских поездов отклонились от графика движения на час.