Поезд Москва — Брест столкнулся с микроавтобусом

За последнее время это второе происшествие с автотранспортом на железной дороге. Так, 28 января на регулируемом железнодорожном переезде станции «Борисов» столкнулись грузовой поезд и фура DAF. Тогда тоже никто не пострадал, а пять пассажирских поездов отклонились от графика движения на час.