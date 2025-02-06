Поезд Москва — Брест столкнулся с микроавтобусом

По информации БЖД, авария произошла в четверг, 6 февраля, в 09:52 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Койданово — Негорелое.
При исправно работающей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение пассажирского поезда № 27 Москва — Брест с микроавтобусом ГАЗель.
Там также уточнили, что для предотвращения столкновения машинист состава применил экстренное торможение. В результате пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.
По данным перевозчика, из-за аварии задержка поезда № 27 Москва — Брест составит около 40 минут. В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению последствий инцидента.
В БЖД в очередной раз призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения, а пассажиров просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации.
За последнее время это второе происшествие с автотранспортом на железной дороге. Так, 28 января на регулируемом железнодорожном переезде станции «Борисов» столкнулись грузовой поезд и фура DAF. Тогда тоже никто не пострадал, а пять пассажирских поездов отклонились от графика движения на час.