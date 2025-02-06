В Новосибирске задержали серийную 57-летнюю карманницу

— Полицейские установили, что в период с мая прошлого года задержанная совершила не менее 10 краж чужого имущества в различных районах Новосибирска. Как правило, преступления совершались в местах скопления граждан. Потерпевшие — в основном граждане пенсионного возраста, — рассказали в МВД.