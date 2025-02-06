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В Новосибирске задержали серийную 57-летнюю карманницу

Женщина обчистила карманы и сумки около 10 пенсионеров.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске задержали 57-летнюю серийную карманницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД 6 февраля.

Женщину поймали после кражи, совершенной 4 февраля. Она незаметно вытащила из кармана пенсионерки кошелек и спрятала в свой пакет. Поймали воровку благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

— Полицейские установили, что в период с мая прошлого года задержанная совершила не менее 10 краж чужого имущества в различных районах Новосибирска. Как правило, преступления совершались в местах скопления граждан. Потерпевшие — в основном граждане пенсионного возраста, — рассказали в МВД.

Как выяснилось, женщина уже была ранее судима. Теперь ей грозит еще один срок по ст. 158 (кража).

Глеб ИВАНОВСКИЙ.