В Омске будут судить поджигателя дачных домов

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникал в дачные дома садовых товариществ «Ветеран» и «Урожай». Не имея постоянного места жительства, он оставался там на ночь, а затем поджигал строения.