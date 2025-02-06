В Омске будут судить поджигателя дачных домов

В Ленинском районном суде Омска рассматривается уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
По данным следствия, в июне 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникал в дачные дома садовых товариществ «Ветеран» и «Урожай». Не имея постоянного места жительства, он оставался там на ночь, а затем поджигал строения.
В результате два дома полностью сгорели, ещё четыре получили повреждения. Общий ущерб собственникам составил более 1,5 млн рублей.
Обвиняемый признал вину частично, отрицая поджог одного из домов, однако его версия была опровергнута заключением пожарно-технической экспертизы.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей. За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.