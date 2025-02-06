Под Волгоградом задержан мужчина, вонзивший нож в сердце приятеля

— В ночь на 3 февраля текущего года в ходе внезапного конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, злоумышленник взял деревянный брус и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего, после чего кухонным ножом нанес два смертельных ранения в область сердца мужчины, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.