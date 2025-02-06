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Под Волгоградом задержан мужчина, вонзивший нож в сердце приятеля

В станице Добринка Урюпинского района Волгоградской области по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи обвинили в преступлении одного из местных жителей.

— В ночь на 3 февраля текущего года в ходе внезапного конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, злоумышленник взял деревянный брус и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего, после чего кухонным ножом нанес два смертельных ранения в область сердца мужчины, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Благодаря действиям правоохранителей подозреваемый был оперативно задержан и взят под стражу. Он уже признал вину в содеянном. В настоящее время следователи продолжают сбор улик и изучение других доказательств.