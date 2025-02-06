В Новосибирске возбуждено пять уголовных дел с незаконным майнингом

В Новосибирской области выявили несколько случаев незаконного майнинга криптовалюты. Возбуждено пять уголовных дел. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск подтвердила прокуратура по области.
Ситуация с майнингом в регионе не столь острая, как в других субъектах, но нарушения фиксируются. Оперативные службы продолжают мониторинг энергопотребления и выявляют нелегальные подключения.
Во время одной из проверок специалисты обнаружили факт самовольного подключения к электросетям, что привело к ущербу энергокомпании на сумму около 2 миллионов рублей. Собственник объекта возместил нанесенные убытки.
Кроме того, КП-Новосибирск рассказала про снежные завалы, которые дети использовали в качестве горок. После вмешательства прокуратуры весь снег убрали.