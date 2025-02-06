Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах

«В настоящий момент продолжают работать: центр реабилитации птиц в селе Витязево по улице Жемчужной; центр реабилитации диких животных “Пеликан” в Ставропольском крае. Всего в этих двух центрах по данным на 5 февраля содержатся 112 птиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в центр в Витязево ранее перевели для завершения реабилитации птиц из «Сафари-парка» в Краснодаре.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.