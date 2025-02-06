В Калининграде задержан мужчина, обманом забравший у пенсионерки 272 тысячи рублей

74-летняя женщина рассказала, что с ней связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных структур. Схема была отработана — пенсионерке сказали, что с ее счета прошел перевод за границу и теперь нужно срочно передать наличные для проверки купюр. Приехавшему курьеру перепуганная калининградка отдала 272 тысячи рублей.