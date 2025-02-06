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В Калининграде задержан мужчина, обманом забравший у пенсионерки 272 тысячи рублей

Полиция Калининграда задержала курьера телефонных мошенников.

Очередной курьер телефонных мошенников задержан в Калининграде. На этот раз легко и быстро заработать решил 34-летний местный житель. Он обманом похитил у пенсионерки все ее сбережения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

74-летняя женщина рассказала, что с ней связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных структур. Схема была отработана — пенсионерке сказали, что с ее счета прошел перевод за границу и теперь нужно срочно передать наличные для проверки купюр. Приехавшему курьеру перепуганная калининградка отдала 272 тысячи рублей.

Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.