В Калининграде задержан мужчина, обманом забравший у пенсионерки 272 тысячи рублей

Очередной курьер телефонных мошенников задержан в Калининграде. На этот раз легко и быстро заработать решил 34-летний местный житель. Он обманом похитил у пенсионерки все ее сбережения, сообщает пресс-служба областного УМВД.
74-летняя женщина рассказала, что с ней связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных структур. Схема была отработана — пенсионерке сказали, что с ее счета прошел перевод за границу и теперь нужно срочно передать наличные для проверки купюр. Приехавшему курьеру перепуганная калининградка отдала 272 тысячи рублей.
Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.