Искавший работу нижегородец отдал мошенникам 3 млн рублей

Мужчина разместил свое резюме на сайте по поиску работы. Спустя некоторое время ему позвонил якобы работодатель с предложением легкого заработка путем инвестирования на бирже. Звонивший убедил нижегородца внести стартовый капитал на указанный номер счета. Автозаводец оформил кредит в банке на 500 тысяч рублей и вместе с личными накоплениями в размере 2,4 млн рублей перевел деньги на продиктованные реквизиты. Не получив обещанной прибыли, гражданин понял, что стал жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода перевела мошенникам 8,5 млн рублей.