Искавший работу нижегородец отдал мошенникам 3 млн рублей

Мужчина разместил свое резюме на сайте по поиску работы. Спустя некоторое время ему позвонил якобы работодатель с предложением легкого заработка путем инвестирования на бирже. Звонивший убедил нижегородца внести стартовый капитал на указанный номер счета. Автозаводец оформил кредит в банке на 500 тысяч рублей и вместе с личными накоплениями в размере 2,4 млн рублей перевел деньги на продиктованные реквизиты. Не получив обещанной прибыли, гражданин понял, что стал жертвой мошенников.