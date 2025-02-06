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Во Владивостоке на Надибаидзе водитель Toyota Prius сбил 15-летнюю девочку

Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего на улице Надибаидзе во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Владивостока поступило сообщение, что в районе дома № 20 по улице Надибаидзе сбили несовершеннолетнего. Подробнее — «Комсомольской правды — Дальний Восток».

На место прибыли правоохранители и бригада «скорой». Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 46-летний водитель Toyota Prius сбил ребенка, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате 15-летняя девочка-пешеход получила травму колена. Ее госпитализировали в больницу.

По факту ДТП составили административные материалы, назначены исследования.

Ранее мы писали, что в Арсеньеве водитель отечественной легковушки сбил 67-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ее отбросило на остановившийся перед зеброй автомобиль Toyota Ipsum. Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу в хирургическое отделение.