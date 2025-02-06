Во Владивостоке на Надибаидзе водитель Toyota Prius сбил 15-летнюю девочку

В полицию Владивостока поступило сообщение, что в районе дома № 20 по улице Надибаидзе сбили несовершеннолетнего. Подробнее — «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На место прибыли правоохранители и бригада «скорой». Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 46-летний водитель Toyota Prius сбил ребенка, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате 15-летняя девочка-пешеход получила травму колена. Ее госпитализировали в больницу.
По факту ДТП составили административные материалы, назначены исследования.
Ранее мы писали, что в Арсеньеве водитель отечественной легковушки сбил 67-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ее отбросило на остановившийся перед зеброй автомобиль Toyota Ipsum. Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу в хирургическое отделение.