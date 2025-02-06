Во Владивостоке на Надибаидзе водитель Toyota Prius сбил 15-летнюю девочку

Ранее мы писали, что в Арсеньеве водитель отечественной легковушки сбил 67-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ее отбросило на остановившийся перед зеброй автомобиль Toyota Ipsum. Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу в хирургическое отделение.