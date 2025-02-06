В Ростове легковушка врезалась в бетонные блоки, пострадали три человека

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными, особенно в снегопад и на скользких дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.