В Ростове легковушка врезалась в бетонные блоки, пострадали три человека

В Ростове-на-Дону «Лада Приора» врезалась в бетонные блоки. В этой аварии пострадали трое молодых людей, все они с травмами попали в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП случилось около 2:30 ночи 6 февраля на улице Пойменной. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.
— Травмы получили 20-летний водитель и двое 18-летних пассажиров. Сейчас детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными, особенно в снегопад и на скользких дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.