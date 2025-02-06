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БЖД: пассажирский поезд Москва — Брест врезался в микроавтобус

ДТП с пассажирским поездом и микроавтобусом случилось в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с пассажирским поездом и микроавтобусом случилось в Беларуси.

БЖД сообщила, что пассажирский поезд Москва — Брест врезался в микроавтобус. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Говорится, что 6 февраля, в четверг, на регулируемом железнодорожном переезде перегона Койданово — Негорелое при исправно работающей как звуковой, так и световой сигнализации, случилось столкновение пассажирского поезда № 27 Москва — Брест с микроавтобусом ГАЗель.

В БЖД сообщили, что машинист, намереваясь предотвратить столкновение, применил экстренное торможение. Подчеркивается, что никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

«Вследствие произошедшего задержка поезда № 27 Москва-Брест составит ориентировочно 40 минут», — говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в 10.39 поезд отправился далее маршруту. По причине ДТП отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Минск-Барановичи идут с незначительными отклонениями от графика.

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