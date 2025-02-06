Мужчина познакомился на вокзале с омичкой, а на утро проснулся без телефона

Сотрудники полиции выяснили, что 37-летний житель Оконешниковского района распивал спиртное около привокзальной площади в Омске. Затем мужчина зашел в ломбард и купил телефон. Для зарядки устройства он отправился в зал ожидания, где познакомился с омичкой. Женщина довела потерпевшего до теплой остановки. Что было после — он так и не вспомнил.