Мужчина познакомился на вокзале с омичкой, а на утро проснулся без телефона

Омич обратился к полицейским с заявлением о краже мобильного телефона. Как рассказал владелец устройства, он уснул в помещение теплой остановки, а на утро обнаружил пропажу телефона. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудники полиции выяснили, что 37-летний житель Оконешниковского района распивал спиртное около привокзальной площади в Омске. Затем мужчина зашел в ломбард и купил телефон. Для зарядки устройства он отправился в зал ожидания, где познакомился с омичкой. Женщина довела потерпевшего до теплой остановки. Что было после — он так и не вспомнил.
Полицейские задержали 37-летнюю омичку. Как выяснилось, она дождалась, пока мужчина уснет, а после украла телефон из его куртки. Женщина выкинула сим-карту, а телефон решила оставить себе.
Следователи завели уголовное дело по факту кражи. Омичке грозит до 5 лет колонии. Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Полицейские вернули телефон владельцу.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский суд огласил приговор иностранцу за контрабанду стратегических ресурсов.