В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека

«В результате атаки ВСУ в районе села Логачёвка погибли три человека. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибших.
«Тем не менее, хотел еще раз напомнить, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что въезд в Логачёвку запрещён. Поэтому хочу ещё раз обратиться ко всем жителям: населённые пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!» — добавил глава области.