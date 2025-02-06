В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека

«Тем не менее, хотел еще раз напомнить, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что въезд в Логачёвку запрещён. Поэтому хочу ещё раз обратиться ко всем жителям: населённые пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!» — добавил глава области.