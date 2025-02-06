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В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека

БЕЛГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Мужчина и две девушки погибли в районе села Логачёвка Валуйского округа при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки ВСУ в районе села Логачёвка погибли три человека. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибших.

«Тем не менее, хотел еще раз напомнить, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что въезд в Логачёвку запрещён. Поэтому хочу ещё раз обратиться ко всем жителям: населённые пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!» — добавил глава области.