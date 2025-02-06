Экс-руководитель «Приммелиоводхоз» осужден за коррупцию: 5 лет колонии и штраф 1,59 млн

В Приморье бывшего руководителя филиала ФГБУ «Приммелиоводхоз» признали виновным в том, что он распоряжался в своих интересах имуществом предприятия. С 2013 по 2020 год он незаконно сдавал в аренду кабинеты и земельный участок государственного учреждения, за что получил взяток на сумму более 700 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
На основе представленных государственным обвинителем прокуратуры Октябрьского района доказательств был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Октябрьского филиала ФГБУ «Управление “Приммелиоводхоз”». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
«В судебном заседании установлено, что в период с октября 2013 года по май 2020 года осужденный сдавал в аренду под размещение офиса два кабинета ФГБУ “Приммелиоводхоз” на ул. Тенистой, д. 1 в с. Покровка, без согласия собственника, за что получил взятку на общую сумму 318 тыс. рублей», — проинформировали в ведомстве.
Помимо этого, с мая 2015 года по июнь 2022 года он, не имея законных оснований, сдал в аренду земельный участок государственного учреждения для стоянки большегрузного транспорта, за что получил в общей сложности 407 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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