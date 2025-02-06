Экс-руководитель «Приммелиоводхоз» осужден за коррупцию: 5 лет колонии и штраф 1,59 млн

В Приморье бывшего руководителя филиала ФГБУ «Приммелиоводхоз» признали виновным в том, что он распоряжался в своих интересах имуществом предприятия. С 2013 по 2020 год он незаконно сдавал в аренду кабинеты и земельный участок государственного учреждения, за что получил взяток на сумму более 700 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.