Смерть пенсионерки из Пермского края не связана с долгой транспортировкой

В Гремячинске прокуратура провела проверку содержания придомовой территории многоквартирного дома после инцидента, когда к пожилой местной жительнице не смогла подъехать «скорая» из-за сугробов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Нарушений, связанных с несвоевременной транспортировкой пациентки в медицинское учреждение, проверкой не выявлено. По факту некачественного обслуживания придомовой территории в управляющую компанию внесено представление. Работы по уборке снега проведены незамедлительно», — добавили в ведомстве.
В отношении директора УК возбудили дело об административном правонарушении. Его рассмотрят в мировом суде. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям (бездействию) коммунальных служб.
Напомним, в конце января этого года 93-летней жительнице Гремячинска стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Однако доехать до дома машина с медиками не смогла. Дом был окружен многосантиметровыми сугробами. Тогда пожилую женщину пришлось тащить по снегу до «скорой». Пенсионерку доставили в реанимацию, однако спустя пару дней она скончалась. Делом заинтересовались в СКР и прокуратуре. Однако в действиях медиков и водителя кареты скорой помощи нарушений найдено не было.