Смерть пенсионерки из Пермского края не связана с долгой транспортировкой

Напомним, в конце января этого года 93-летней жительнице Гремячинска стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Однако доехать до дома машина с медиками не смогла. Дом был окружен многосантиметровыми сугробами. Тогда пожилую женщину пришлось тащить по снегу до «скорой». Пенсионерку доставили в реанимацию, однако спустя пару дней она скончалась. Делом заинтересовались в СКР и прокуратуре. Однако в действиях медиков и водителя кареты скорой помощи нарушений найдено не было.