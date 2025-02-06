Омич пытался угнать внедорожник чиновницы аппарата правительства

По информации нашего агентства с заявлением в полицию о попытке угона внедорожника обратилась советница аппарата правительства. Женщина услышала сработавшую сигнализацию, и выглянув в окно, увидела, что на водительском сиденье автомобиля «Шевроле Тахо» находится посторонний с фонариком.
Как выяснил «СуперОмск», причастным к произошедшему оказался 24-летний омич. Он проник в салон автомобиля, разбив стекло крышки багажника. Ущерб от повреждения автомобиля составил 100 тысяч рублей, по факту происшествия проводится проверка.