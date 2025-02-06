В Керчи горело заброшенное здание: погибли мужчина и женщина

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что установить личности погибших пока не удалось. В ведомстве уточнили, что пожар произошел на улице Днепровской. Соседи рассказали, что в помещении жила женщина, злоупотреблявшая алкоголем. У нее часто собирались бомжи, и они все вместе выпивали. По факту случившегося СК проводит проверку.