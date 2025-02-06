В Керчи горело заброшенное здание: погибли мужчина и женщина

В ночь на четверг, 6 февраля, в Керчи горело двухэтажное неэксплуатируемое здание, в результате чего погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
В Керчи загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили погибших мужчину и женщину. Местные жители рассказали, что эти люди были без определенного места жительства и вели асоциальный образ жизни.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что установить личности погибших пока не удалось. В ведомстве уточнили, что пожар произошел на улице Днепровской. Соседи рассказали, что в помещении жила женщина, злоупотреблявшая алкоголем. У нее часто собирались бомжи, и они все вместе выпивали. По факту случившегося СК проводит проверку.
«Предварительная причина трагедии — курение в постели», — добавили в ведомстве.