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В Керчи горело заброшенное здание: погибли мужчина и женщина

В результате пожара в заброшенном здании в Керчи погибли мужчина и женщина.

В ночь на четверг, 6 февраля, в Керчи горело двухэтажное неэксплуатируемое здание, в результате чего погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Керчи загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили погибших мужчину и женщину. Местные жители рассказали, что эти люди были без определенного места жительства и вели асоциальный образ жизни.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что установить личности погибших пока не удалось. В ведомстве уточнили, что пожар произошел на улице Днепровской. Соседи рассказали, что в помещении жила женщина, злоупотреблявшая алкоголем. У нее часто собирались бомжи, и они все вместе выпивали. По факту случившегося СК проводит проверку.

«Предварительная причина трагедии — курение в постели», — добавили в ведомстве.

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