На Кубани возле железнодорожных путей нашли 11 мин времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Подозрительные предметы, похожие на боеприпасы, обнаружили рабочие во время земляных работ в поселке Газырь. На место приехали саперы ОМОН «Шторм-Юг» и обследовали находки.
Выяснилось, что это эти предметы — 11 советских минометных мин калибра 50 мм. Все боеприпасы вывезли из района жилого сектора и уничтожили с соблюдением всех безопасности.
Напомним, взрывотехники на Кубани уничтожили более 30 мин времен ВОВ. Опасный арсенал нашли во время земляных работ на одной из улиц Темрюкского района. На место выехали специалисты группы разминирования, которые обследовали территорию и извлекли 32 ржавых изделия из земли.
Ранее мы писали, в Туапсинском районе краснодарец нашел советскую ручную гранату. Во время прогулки по туристическому маршруту мужчина заметил в корнях дерева предмет, который напоминал боеприпас. О находке он сообщил в региональное управление Росгвардии.