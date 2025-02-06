На Кубани возле железнодорожных путей нашли 11 мин времен ВОВ

Напомним, взрывотехники на Кубани уничтожили более 30 мин времен ВОВ. Опасный арсенал нашли во время земляных работ на одной из улиц Темрюкского района. На место выехали специалисты группы разминирования, которые обследовали территорию и извлекли 32 ржавых изделия из земли.