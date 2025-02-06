СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на школьника в Копейске

В поселке Горняк Копейска бродячая собака напала на 13-летнего мальчика неподалеку от школы. Школьника отбили, но травмы он получил. Как рассказала мама мальчика в соцсетях, собака кинулась на ребенка и укусила за руку. Случай вызвал волну негодования среди жителей ближайших поселков. Так, в районе Железнодорожного обитает стая агрессивных животных.
На ситуацию обратил внимание Следственный комитет. По сообщению пресс-службы, региональный СКР возбудил уголовное дело по факту непринятия мер по организации отлова бродячих собак в Копейске по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.
Буквально на днях администрация Копейска сообщила, что с начала года на территории отловлено 49 бездомных собак, а заявок поступило порядка 60. На совещании было, кстати, решено увеличить количество отловов — с двух до трех раз в неделю.