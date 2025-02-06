Что известно об убитом экс-мэре Самары Викторе Тархове

Напомним, Виктор Тархов был убит вместе со своей супругой. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. СК проверяет на причастность к преступлению их родственницу. По данным источников, после убийства внучка хранила тела супругов в законсервированных бочках. Мотив — получение денег от продажи недвижимости. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и проверяют различные версии трагедии.
Виктору Тархову было 77 лет. Он родом из Куйбышева (прежнее название Самары), рос в семье военного. После школы закончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института. Окончив вуз, работал на «Синтезспирте» — сначала инженером, а затем вырос до руководителя предприятия. В начале 1990-х стал председателем областного совета народных депутатов, а спустя недолгое время возглавил Куйбышевский облисполком, то есть фактически руководил областью. Но пришедший к власти Ельцин снял Тархова с должности.
В годы перестройки он работал гендиректором Новокуйбышевского НПЗ, а также на руководящих постах в ЮКОСе и на других предприятиях.
Но мысли вернуться в политику Тархов не оставлял. И в 2000 году он участвовал в выборах губернатора Самарской области. Занял второе место, уступив Константину Титову. В политику Тархов все же вернулся в качестве депутата губернской думы, а в 2006 году по результатам выборов стал главой Самары, он занимал этот пост до 2010 года.
Когда Тархов был главой города, случилось несколько заметных скандалов. Жители аварийных домов требовали переселения в нормальные дома. При этом 14 женщин объявили голодовку. Попутно они сделали чучело Тархова, привязав его к позорному столбу.
Кроме того, в 2008 году в Самаре случился небывалый снегопад, коммунальщики не справлялись, город был завален: люди не могли ни пройти, ни проехать. Тогда мэр столкнулся, пожалуй, с самым большим шквалом критики в свой адрес.
Еще один заметный инцидент с участием Тархова произошел на пресс-конференции по случаю его трехлетия на посту главы Самары. Журналист Виталий Папилкин тогда пытался задать вопрос об экс-зяте Тархова, в частности, о его связях с криминалом. Журналисту договорить до конца не дали. Разозлившись, он при камерах кинул в мэра свой ботинок. Надо сказать, Тархов не стал разбираться с журналистом в суде, а спустил все на тормозах.
В 2021-м имя Тархова вновь всплыло в СМИ, теперь уже в связи с его дочерью Людмилой, которая спустя год была осуждена за вымогательство у самарского депутата Александра Милеева. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима.