Что известно об убитом экс-мэре Самары Викторе Тархове

Еще один заметный инцидент с участием Тархова произошел на пресс-конференции по случаю его трехлетия на посту главы Самары. Журналист Виталий Папилкин тогда пытался задать вопрос об экс-зяте Тархова, в частности, о его связях с криминалом. Журналисту договорить до конца не дали. Разозлившись, он при камерах кинул в мэра свой ботинок. Надо сказать, Тархов не стал разбираться с журналистом в суде, а спустил все на тормозах.