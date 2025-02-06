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Дорожный рабочий получил тяжёлые травмы спины в ДТП с автобусом в Прикамье

Транспорт опрокинулся на объекте строительства.

Источник: Аргументы и факты

Рабочий дорожно-строительной компании получил тяжёлые травмы спины во время ДТП с опрокинувшимся автобусом в Пермском крае, сообщает госинспекция труда.

Авария с участием автобуса произошла в Пермском крае на месте строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Бригада ООО «Магистральдорстрой» находилась в рабочем транспорте с водителем, которых предоставила сторонняя организация.

Когда автобус передвигался по объекту участка Дюртюли — Ачит, машина опрокинулась. Один из сотрудников — 35-летний подсобный рабочий — получил тяжёлые травмы во время ДТП.

«Подсобный рабочий 1989 г. р. получил травмы шейного и грудного отделов позвоночника, перелом поперечного отростка позвонка слева без смещения отломков, компрессионный перелом тела 2 степени, что является травмами тяжелой степени», — рассказали подробности аварии в государственной инспекции труда региона.

После ДТП ведомство приступило к расследованию несчастного случая. Специалисты запросили данные об аварии в ГАИ, а также начали опрос очевидцев и работодателя. Комиссия также проанализирует документы и при необходимости примет административные меры.